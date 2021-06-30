Küçükoğlu Holding'e Etik Değerler ödülü

Etik değerler ve iş ahlakı konusunda kurumsal kültür oluşturarak sektördeki firmalara örnek olan Küçükoğlu Holding, ‘Etik Değerler Ödülü'ne layık görüldü. Küçükoğlu Holding, Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından düzenlen değerlendirmede, ödül alan sektöründe lider 23 firma arasında yer aldı.

Otomotiv, inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Küçükoğlu Holding, başarı ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Holding, ETİKA 2020 Türkiye Etik Ödülleri kapsamında 6 kategori ve 109 soru üzerinden yapılan değerlendirme sonucu aldığı yüksek puanla prestijli bir ödülün daha sahibi oldu. Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları ve Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin, holding olarak çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden müşteri memnuniyetine, üretim kalitesinden çevreye saygı konusuna kadar her alanda uluslararası standartlara uygun uygulamalarla kurumsal kültür oluşturduklarını söyledi. Başarı ve ödüllerin tesadüfen gelemeyeceğini dile getiren Erçetin, aldıkları ödülün holding şirketlerinin insanı önde tutan ve iş ahlakını benimseyen anlayışlarının önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. ETİKA Ödülleri alan firmalar arasında yer almalarının holdingin saygınlığını daha da artırdığını ifade eden Yahya Erçetin, “1985 yılında temelleri atılan Küçükoğlu Holding olarak başta otomotiv olmak üzere perakende ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de İstanbul, Bursa Kocaeli ve Sakarya'da, Slovenya'da da Koper'de toplam 110 bin metrekare üretim ve satış alanına sahibiz. İştiraklerimizde bin 600 kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektöründe lider ve öncü olma ilkesiyle hareket eden Küçükoğlu Holding, ekonomik ve sosyal sorumluluklarının yanı sıra, çalışanlarına ve iş ahlakına verdiği değeri aldığı ödül ile daha da perçinledi” dedi.

Etik Değerler Merkezi Derneği, her yıl geleneksel olarak etiğe önem veren şirketlerin ödüllendirilmesini, toplum önünde itibarlarının artırılmasını ve diğer şirketlerin de etik konusundaki duyarlılıklarını geliştirmek hedefiyle ETİKA, ‘Türkiye'nin En Etik Şirketleri' ödülleri veriyor. Bu yıl 9. kez gerçekleşen ETİKA ödülleri töreninin ise salgın koşullarına göre Eylül veya Ekim ayında yapılacağı duyuruldu.