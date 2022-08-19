Mesire alanına gelen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte doğanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Osmanlı döneminde padişahların has bahçelerinden ve Boğaziçi'nin en güzel yapılarından biri olan Küçüksu Kasrı Mesire Alanı yeniden ziyarete açıldı. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı mesire alanında yürütülen 90 günlük altyapı ve peyzaj düzenleme çalışmaları tamamlandı. Boğaziçi'nin kıyısındaki yeşil bahçesiyle halkın istifadesine sunulan, piknik yapmaya elverişli 25 ahşap kameriye ve bir de kafeteryaya sahip olan 23 bin metrekarelik mesire alanında yaz aylarında çocuklar ve aileleri unutulmaz anlar yaşayacak.

3 bin metre drenaj sistemi kuruldu

Altyapı ve peyzaj düzenleme çalışmaları çerçevesinde 3 bin metre drenaj sistemi kurulan mesire alanında, yağmur sularının alanda birikmesi önlendi. Sulama kanalları modernize edildi ve 4 bin 200 metrelik yeni sistem oluşturuldu. Böylece sahada bulunan bitkilerin ve ağaçların düzenli şekilde sulanması sağlandı. Eski zemin tamamen kaldırılarak yerine 5 bin metreküpü aşkın içeriği zengin toprak getirildi. Yenilenen toprak üzerine 17 bin 300 metrekare rulo çim ve çeşitli bitkisel uygulamalar gerçekleştirildi. Ağaçlar ilaçlandı ve bitkisel besinlerle desteklendi. Yürüme yolları revize edildi. Çocukların güvenle vakit geçirebilecekleri oyun alanı yenilendi.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Ziyarete yeniden açılan mesire alanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde alana gelen aileler, çocuklarıyla birlikte doğanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Vatandaşlar, piknik yapma ve aileleriyle birlikte güzel vakit geçirme imkanı buldu.

Milli Saraylar Küçüksu Kasrı Sorumlusu Simizar Aslan Özcan, “ Mesire alanımız kıştan sonra, Nisan ayı gibi tadilat nedeniyle kapandı. Çalışmalar alt yapı çalışmasıydı daha çok drenaj çalışmasıyla ilgili yaklaşık 3 bin metrelik bir boru döşenerek yağmur suyunun tahliyesi amaçlandı böylelikle de alanın düzenlenmesi ve peyzajının tekrardan gerçekleştirilmesi için. 3 ay kapalı kaldık bu süreden sonrada yaklaşık 1 ay boyunca da çimlerin oturması ve tekrardan ağaçların, çiçeklerin kendini geliştirmesi için süre tanındı daha sonrada açılış gerçekleşti. Pazartesi hariç ger gün açık burası sabah 09:00'dan akşam 20:00'a kadar. Bütün ziyaretçilerimiz kendi yaygılarını getirip istedikleri gibi piknik yapabilirler plaj sandalyeleri ile oturabilirler” dedi.

Küçüksu Mesire Alanı'nı ziyaret eden Tuğba Kara, “Burası önceden restorasyon halindeydi daha sonrasında tamamlandı. Tamamlanması bizim için çok güzel oldu İstanbullu olarak. Böyle güzel bir yerde bulunmaktan çok mutluyuz. Şehrin keşmekeşinden ayrı bir yerde deniz kenarında, ağaçların altında arkadaşlarımız ve çocuklarımızla beraber güzel bir vakit geçireceğiz.” diye konuştu.

Mesire alanı, Pazartesi günü haricinde her gün 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olacak.