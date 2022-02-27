“Kudüs Miraç Grafik Tasarım" sergisi kapılarını açtı

Miraç Kandili münasebetiyle Hucurat Hareketi, farkındalık çalışması kapsamında 3 gün sürecek olan “Kudüs Miraç Grafik Tasarım" sergisini ziyaretçilere açtı. Etkinlik kapsamında çocuklar canlı resim çizerken, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise hem çocukları hem de sergiyi ziyaret etti.

Miraç Kandili münasebetiyle Hucurat Hareketi Topluluğu ve Gönül Bağı Vakfı tophane parkında 40 çocukla birlikte canlı resim çizimi etkinliği gerçekleştirdi. Sergi sanatseverlere 3 gün boyunca açık olurken, toplamda ise 25 tane eser sergileniyor. Sergi eş zamanlı olarak, İstanbul, Sakarya, Adana ve Siirt'te de sanatseverlere açık olacak. İstanbul'daki sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katılarak çocuklara ikramlarda bulundu.

Beyoğlu çocuklarının hayallerini kağıda döktüklerini ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Tophanede gönül bağı vakfımız buradaki sivil toplum örgütlerimiz bir araya gelip okuldaki çocuklarımızı bir araya getirerek böyle bir etkinliğe imza attılar. Miraç ile ilgili mescidi aksa ile ilgili resimler çiziyorlar. Hepimizin hayali ve mescidi aksaya dair şu anda hayallerini kağıda döküyorlar. Çocuklarımızın resim çizmesi sanatla ilgilenmesini ayrıca önemsiyoruz. Çünkü ne kadar güzel resim yaparlarsa gelecekte şehirler o kadar güzel olur. Biz insanı şehre benzetenlerdeniz. İnsanın güzellikleri şehirlere yansır. Çocuklarımızın berrak ruhundan bugün kağıda o resimler dökülüyor. Onların saflığı inşallah bu gece miraç kandilinde kurtuluşumuza vesile olacak bir miracı hep birlikte yaşarız. Çocuklarımızın bu saflığı masumiyetini kağıtlara dökülmüş halini de aslında milletimizin saflığını güzelliğini yansıtıyor. Geleceğin çocuklarına inanıyorum ki geleceğin şehirlerini çok daha güzel inşa edecekler. Milletimizin miraç kandili mübarek olsun” şeklinde konuştu.

“Şuan grafik tasarım sergimiz eş zamanlı olarak dört vilayette yapılıyor”

Miraç kandili münasebetiyle bir hafta öncesinden çalışmalara başladıklarını belirten Hucurat Hareketi Yöneticisi Eyüp Güzel, "İlk yapmış olduğumuz çalışma 3 günlük bir grafik tasarımı sergisi. İsmi ise Kudüs ve Miraç. Maksadımız tüm yapmış olduğumuz ve bundan sonraki yapacağımız tüm etkinliklerde biz Miraç ile beraber Kudüs kavramını yan yana getirmeye çalışıyoruz. Miraç ne yazık ki ülkemizde Kudüs'ten uzak bir şekilde kutlanıyor. Biz Kudüs'le Miracı yan yana getirmek anlamında bu tür etkinlikler yapıyoruz. Şu an grafik tasarım sergimiz eş zamanlı olarak dört vilayette yapılıyor. İstanbul, Siirt, Sakarya ve Adana'da gerçekleşiyor. Aynı zamanda akşam saatlerinde Miraç'ı temsilen 15 çocuğumuz ile dilek feneri yakacağız ve uçuracağız. Ayrıca şuanda 40 çocuğumuz ile Miraç ve Kudüs temalı canlı resim çizme etkinliği yaptık. “Miraç Mektubu” adını verdiğimiz Kudüs'ün ve Miracın önemini anlatan bir yazı hazırladık bunu sokaktan geçen herkese dağıtacağız. Sergimizdeki ürünlerimizi Hucurat Hareketi grafik tasarım ekibi hazırladı. Yaklaşık 3-4 aylık bir çalışmanın eserleri. Toplamda 25 ürün var. Her ürünümüzde bir mesaj içeriyor” dedi.