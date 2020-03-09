Öğr. Üyesi Tahsin Özbek, “Kulak temizleme çubukları kullanılmamalıdır. Banyolardan sonra kulak temizlenmez, kurulanır. Piyasada kulak temizleme çubuğu olarak bilinen pamuklu çubuklar, kulakları temizlemekten çok zarar verir” dedi.

Medicana Bahçelievler Kulak - Burun - Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Özbek, kulak sağlığını korumak için bilgiler paylaştı. Özbek, toplum genelinde doğru bilinen kulak temizleme çubuklarının kullanımındaki yanlışlara değindi. “Kulak; vücudumuzun dengesini de sağlayan, duymamıza yarayan hayatımızda çok önemli bir yere sahip organımızdır. Her bir kısmı özel amaçla sesi algılamak için çalışan kulağımızın sağlığını korumak ise oldukça önemlidir. Kulak işitmeyi; kas - iskelet sistemi; oküler sistem ve merkezi sinir sistemi ile birlikte dengeyi sağlar. Bu kadar önemli bir organın sağlıklı olmasını sağlamak aslında çok zor değil” diyen Dr. Öğr. Üyesi Özbek şu ifadeleri kullandı: “İşitme sinirinin zarar görmemesi için gürültülü ortamlardan uzak durulmalı, zorunlu durumlarda kalış süresini mümkün olduğu kadar kısa tutmak gerekir. Yüksek sesle müzik dinlenmemelidir. Gürültünün şiddeti veya ortamda kalış süresinin 2 kat artması kulağa 10 kat zarar verir.”

“İşitme kaybı olan kişiler ilaç kullanırken dikkat etmeli”

Özellikle toplum genelinde yaygın olan kulak çubuğu ile kulağı temizlemenin zararlı olduğunu belirten Tahsin Özbek, “Kulak temizleme çubukları kullanılmamalıdır. Banyolardan sonra kulak temizlenmez, kurulanır. Piyasada kulak temizleme çubuğu olarak bilinen pamuklu çubuklar, kulakları temizlemekten çok zarar verir” diye konuştu.

İşitme kaybı yaşayan kişilerin ilaç kullanırken mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Özbek, “Bazı ilaçlara kulaklara zararlıdır. İlaç kullanımı gerekli durumlarda özellikle işitme kaybı olan kişiler durumlarını doktorlarına bildirmelidir” şeklinde konuştu.

“Tedavi gerekli olan durumlar”

Çocuklardaki geniz eti, yetişkinlerde burun orta bölmesi eğriliklerinin tedavi edilmesi gerektiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Özbek, “Orta kulak basıncı genze açılan östaki tüpü vasıtası ile sağlanır. Bu nedenle özellikle çocuklarda geniz eti; yetişkinlerde burun orta bölmesi eğrilikleri; sinüzit; burun içi etleri (allerjik kökenli polipler ve anatomik olarak mevcut büyümüş konka dediğimiz yapılar) tedavi edilmelidir” şeklinde konuştu.

“Ani işitme kayıplarında hemen doktora gidilmeli”

Aniden yaşanan işitme kayıplarında hemen doktora gidilmesi gerektiğini dile getiren Tahsin Özbek, “Aniden işitme kaybı yaşanırsa açılır diye beklenmemeli hemen bir kulak-burun-boğaz uzmanına başvurulmalıdır. Kulak ağrısı, çınlama, özellikle tek taraflı işitme kayıpları ihmal edilmemelidir” diye konuştu. Tahsin Özbek, yaz mevsiminde kulak sağlığının korunması için yapılması gerekenlere dikkat çekti. Özbek, Şu ifadeleri kullandı: “Uzun süre denizde veya havuzda kalınmamalıdır. Kulağa sıvı kaçması halinde ise yine kulak burun boğaz uzmanı doktorlara muayene edilmelidir. Sigara içilmemelidir. Kulağa gelecek sert darbelerden sakınılmalıdır” dedi.