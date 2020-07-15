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Kuleli duvarlarında '15 Temmuz' temalı 3 boyutlu ışık gösterisi

Hain darbe girişiminin 4.

yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler kapsamında Kuleli duvarlarında 3 boyutlu ışık gösterisi yapıldı. Video haritalama yöntemiyle Kuleli yerleşkesinin duvarlarına FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadeleyi ve şehitlerin kahramanlığını anlatan görseller yansıtıldı.


15 Temmuz hain darbe girişimi yıl dönümünde İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Darbe girişiminin en önemli noktalarından biri olan Kuleli yerleşkesinin duvarlarında 3 boyutlu ışık gösterisi yapıldı. Video haritalama (video mapping) teknolojisiyle FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel sunumla anlatıldı.

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