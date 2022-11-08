Kuleli Sosyal Tesisi yoğun ilgi görüyor

Bahçelievler Belediyesi'nin geçtiğimiz ay hizmete açtığı Kuleli Sosyal Tesisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 300 kişilik kapasiteye sahip Kuleli Sosyal Tesisi'ne gelen vatandaşlar fiyatların piyasaya göre uygun olduğunu ve kaliteli hizmet aldıklarını belirtiyor.

Bahçelievler Belediyesi tarafından geçen ay hizmete açılan Kuleli Sosyal Tesisi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 300 kişilik kapasiteye sahip olan tesise keyifli vakit geçirmek için gelen vatandaşlar, fiyatların uygun olduğunu belirtiyor. Kuleli Parkı içerisinde yürüyüş yolları, her yaş grubuna ayrı çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, koşu pisti, fitness alanı, pati park yer alıyor.

“Burada çay 1 lira”

Kuleli Parkı'nı ve Kuleli Sosyal Tesisi'ndeki çalışmaları denetleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Yaklaşık 1 ay önce Kuleli Parkımızı yenileyerek hizmete açtık. Komşularımız için içine bir de Kuleli Sosyal Tesisi'ni açtık. Burada çay 1 lira. Hijyeni göz önünde bulundurarak komşularımıza kaliteli ve uygun hizmet sağlıyoruz. Komşularımız başka bir ilçeye gitmeye gerek duymaksızın burayı tercih ediyor. Oldukça rağbet görüyor. Bahçelievler'i yeşille buluşturmaya devam ediyoruz. 13 bin metrekare alana sahip Kuleli Parkı'mıza 240 tane yeni ağaç diktik. 10 bin 143 tane bodur çadır diktik. Parkımızı yenilerken bir tane bile ağaç kesmedik. Buranın ışıklandırmasına da çok önem verdik. Akşamleyin ışıl ışıl. Ayrıca buraya güvelik görevlisi arkadaşlarımızı da görevlendirdik. Her şey komşularımızın huzuru için” dedi.