Kullanıcı deneyimine odaklanan Aras Kargo, yeni internet sitesini yayına aldı

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan Aras Kargo, kullanıcıların kargo süreçlerinde daha etkin bir deneyim yaşamasını sağlamak, dijital deneyimi iyileştirerek kullanıcıların hizmetlerine mobil kanallardan da daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla internet sitesini yeniledi.

Yeni internet sitesinin tasarımında, gerçek kullanıcılarla gerçekleştirilen kullanıcı testleri sonuçlarına uygun özellik ve kullanıcı alışkanlıklarına göre yeni bir deneyim hedeflendi. Mobil cihazlarda da yüksek bir performansa sahip yeni internet sitesinde, kullanıcılar tarafından en çok kullanılan kargo takip, kurye çağır, ücret hesapla ve en yakın şube form akışlarında kullanıcı deneyimi çıktılarına göre iyileştirmeler yapıldı.

Aras Kargo internet sitesinde “Merkez Sensin”

Yeni web sitesinde kargo şirketi, “Merkez Sensin” diyerek kullanıcı deneyimini önceliklendirdi. Sıcaklık haritaları oluşturarak ortalama öne çıkan kullanıcı özelliklerini ve alışkanlıklarını belirledi. Test sonuçlarına göre belirlenen acı noktalarını ortadan kaldıracak şekilde müşteri deneyimini iyileştirdi. Kargo takip, kurye çağır, ücret hesapla ve en yakın şube gibi birçok form akışlarında kullanıcı deneyimi çıktılarına göre iyileştirmeler yapan şirket aynı zamanda müşteri beklenti ve geri bildirim süreçlerine yeni iletişim kanallarını da ekledi.