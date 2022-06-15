Kültür gezileri Çanakkale ile başladı

Kağıthane Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen şehirlerarası kültür gezileri bu yıl Çanakkale turuyla yeniden başladı.

Kağıthane Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen şehirlerarası kültür gezileri bu yıl Çanakkale turuyla yeniden başladı. Kağıthaneliler; Kabatepe Tanıtım Müzesi, 57'nci Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Alçıtepe Köyü, Sargıyeri Şehitliği, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, Şahindere Şehitliği, Soğanlıdere Şehitliği, Seyid Onbaşı Heykeli ve Tabyalar, Kilitbahir Kalesi gibi mekanları ziyaret etti. Çanakkale destanının yazıldığı yerlere giden Kağıthaneliler duygu dolu anlar yaşadı.

Anadolu'nun güzellikleri yerinde görülecek

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kültür gezileri ile ilgili olarak, ''Çanakkale ile beraber Safranbolu, Edirne, Bursa, Kastamonu ve Bilecik illerimize de aynı şekilde geziler düzenliyoruz. Anadolu'nun tarihi ve kültürel varlıklarını hemşehrilerimize tanıtıyoruz. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz gezilerimizde yöresel ikramlarımızla da hemşehrimiz misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu yıl 15 bin hemşehrimizi kültür gezilerimiz sayesinde Anadolu ile buluşturacağız” dedi.