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Kültür sanat etkinlikleri Kıbrıs'ta dolu dolu geçecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan konser, sinema, tiyatro ve dinleti etkinlikleri vatandaşların yüzünü güldürecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan konser, sinema, tiyatro ve dinleti etkinlikleri vatandaşların yüzünü güldürecek.



Tiyatro, sinema ve kapalı mekan konserlerinin tam zamanını yaşadığımız şu günlerde Kıbrıslıların da yüzü gülüyor. Çeşitli etkinliklere sahipliği yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tiyatroya, müziğe ve Okan Bayülgen'in esprileriyle gülmeye doyacak. İki inatçı keçinin kütükteki mücadelesinden sonra, derenin iki yanında aileleriyle yaşayan iki dede keçinin, anlamsız düşmanlığını konu alan “Kırık Boynuzun Hikayesi” oyunu 15 ve 16 Aralıkta Kıbrıslılarla buluşacak. Yine 15 Aralıkta Kıbrıslılarla buluşacak olan “Öylesine Hikayeler”de Kemal Başar ve Nejat Dimili interaktif, seyirciyle iç içe, canlı, akustik müzikli hikaye dinletisi sunacak. 16 Aralık Pazar günü ise, Okan Bayülgen esprileriyle Kıbrıslıları kendisine bir kez daha hayran bırakacak. Türkiye'nin underground hip-hop sahnesinde iz bırakan isimlerden Şehinşah ise 14 Aralık'ta Hangar Club'te Kıbrıslılarla buluşacak.



Yakın Doğu Üniversitesi AKKM salonunda gerçekleşecek olan etkinliklerin biletlerini ise vatandaşların Biletinial.com sitesi üzerinden internetten temin edebilecekler.

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