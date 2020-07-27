Kültür ve sanat festivali, Covid-19 gölgesinde gerçekleşecek

İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, Covid-19 Pandemi süreci nedeniyle yabancı ülkelerin kültür ve sanat elçilerinden yoksun gerçekleşecek.

Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan, Dünya Festivaller Birliği'nce 7 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl Covid - 19 nedeniyle tek günle sınırlandırıldı. 21 yıldır kesintisiz devam eden ve her yıl 70'in üzerinde ülkeden binlerce kültür ve sanat elçisini 10 gün boyunca Büyükçekmece'de buluşturan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek.

Etkinlikler, 21'inci festival anısına temirci ustalarının yaptığı demir heykelin Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e takdimi ile başlayacak. Festivale katılamayan 74 ülkenin plakalarının kütüğe çakılması, sevgi bahçesinin oluşturulması ve İstanbul Kent Orkestralar Müdürlüğü Mehter Takımı gösterisinin ardından festivalin resmi açılış töreni yapılacak.

“Fiziken değil ama kalben yanınızdayız” mesajı verilecek

Büyükçekmece Kültürpark Anfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek olan resmi açılış töreni, tüm dünyada Covid - 19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenler için saygı töreni ile başlayacak. Festivale katılamayan 74 ülkenin bayrakları ve video mesajları ile “Fiziken değil ama kalben yanınızdayız” mesajı verilecek, festival özel gösterileri sahnelenecek. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün açılış konuşmasının ardından geleneksel festival meşalesi yakılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü Gelenekselden Çağdaşa Müzik Topluğu, 5 bin kişilik anfi tiyatroda sadece 700 sağlık çalışanı için anlamlı bir konsere imza atacak. Büyükçekmece sahilinde deniz üzerinde düzenlenecek ses, ışık ve su gösterisi ile festivalin kapanışı yapılacak.

Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açılacak

Festival çelenginin Taksim Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na takdimi 8 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. Aynı gün içerisinde Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması sergisi de Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açılacak.