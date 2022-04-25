Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz: “Literatüre sözleri Yunus Emre'ye ait 11 tane yeni eser kazandırmış olduk”

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması'nda ödüller törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Literatüre sözleri Yunus Emre'ye ait 11 tane yeni eser kazandırmış olduk” dedi.

Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı olan 2021 yılı UNESCO tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak anma yıl dönümleri arasına alınırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü de “Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması” düzenledi. Yarışmanın ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 21.00'de gerçekleşti. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, sanat camiasından Ahmet Özhan, Umut Akyürek, Elif Buse Doğan, Bekir Ünlüataer, Şennur Dinleyen, İsmail Altunsaray ve davetliler katıldı. 94 adayın 203 eserle katıldığı yarışmada 6 eser başarı ödülüne, 5 eser mansiyon ödülüne ve 1 eser de Tapduk Emre Özel Ödülü'ne layık görüldü. Başarı ödülü alanlara 15 bin TL, mansiyon ödülü alanlara 7 bin 500 TL, Tapduk Emre Özel Ödülü'nün sahibi olan adaya ise 10 bin TL olmak üzere toplam 137 bin 500 TL ödül verildi. Ödüller Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından sahiplerine tek tek verildi. Ödül kazanan Ferhat Sarmusak hayatını kaybettiği için ise ödül verilemedi. Ödül töreninin ardından bestelenen şarkılar seslendirildi.

"Türkiye genelinde 204 eser başvurdu"

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “2021 yılı UNESCO tarafından anma yılları içerisine alınarak Yunus Emre Yılı ilan edildi. Cumhurbaşkanlığımız tarafından da Yunus Emre Türkçe Yılı olarak ilan edildi. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yıl boyu Yunus Emre'ye ilişkin pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Yurt içinde, yurt dışında etkinlikler yaptık. Bunlardan bir tanesi kalbimizde çok önemli yeri olan Yunus Emre Yılı Beste Yarışması'ydı. Yunus Emre'nin deyişlerini, şiirlerini, o muhteşem Türkçesiyle yazmış olduğu mısralarının çoğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bunların besteyle bir araya getirerek günümüze şarkı olarak taşınması ve bunun da müziğin farklı alanlarında yapılmasını çok istiyorduk. Bu alanda bir yarışma açtık. Türkiye genelinde 204 eser başvurdu. Çok güzel bir jürimiz var hem akademisyenlerden oluşuyor, hem sanatçılardan oluşuyor. Jürimiz yoğun bir çalışma dönemi geçirdi 204 eser arasında. Hatta bir toplantıya ben de katıldım. Zor bir secim oldu. Bunların içinden 6 tanesi başarı ödülü, 5 tanesi mansiyon ve 1 tanesine de Taptuk Emre Özel Ödülü verdik. Ve bu eserler profesyonel isimler ve ünlü yorumcular tarafından ilk defa bugün yorumlanıyor olacak. Şarkıları ilk defa dinliyor olacağız” diye konuştu.

"Literatüre sözleri Yunus Emre'ye ait 11 tane yeni eser kazandırmış olduk"

Literatüre 11 tane eser kazandırıldığını söyleyen Yavuz, “Literatüre sözleri Yunus Emre'ye ait 11 tane yeni eser kazandırmış olduk. Bu tür kavramları, bu tip değerlerimizi güncel tutmak için bu tarz yarışmalar her zaman bir teşvik niteliğindedir ve iyi sonuçlar elde ediyoruz. İnşallah bu besteler, şarkılar halkımız tarafından da sevilir ve çok dinlenen eserler arasında yer alır. Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı olması sebebiyle malumunuz UNESCO tarafından 2022 yılı anma yıl dönümleri arasına alınmış. Cumhurbaşkanlığımız tarafından da Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmişti. Bu sebeple bakanlığımız yıl boyunca gerçekleştirilen çok sayıda etkinlikle yurt içinde, yurt dışında Yunus Emre eserlerinin yaşatılması, yeni nesillere ve bugüne aktarılması için 'Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması'nı da düzenledi. Yıl boyunca yaptığımız yüzlerce etkinlik arasında bizim için gönlümüzde ayrı yeri olan bir yarışmaydı” ifadelerini kullandı.