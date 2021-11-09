Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "2019 yılında Sinema Kanunumuzdaki değişikliklerle pandemi koşullarına rağmen güzel sonuçlar almaya başladık"

Bunun da çok güzel sonuçlarını, üstelik pandemi koşullarına rağmen almaya başladık” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek olan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalinin galası Çırağan Sarayında yapıldı. 13 ülkeden 42 film ile 100'ün üzerinde sinemacı, oyuncu ve kültür insanını ağırlayacak olan festivalin galasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte çok sayıda ünlü isim de yer aldı.

“19 yıllık süreçte Türkiye'de sinemaya verdiğimiz desteği 45 kattan fazla artırdık”

Galada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu salonda temsilcilerini gördüğüm, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ne katılacak olan ülkelerin muazzam coğrafyasını, tarihini ve kültür dokusunu düşündüğümüzde; beyaz perdeye yansıtılabilecek içeriklerin çeşitliliğini, bakış açılarının ne kadar özel ve istisna olabileceğini, ne kadar büyük farklılıkları yakalayabileceğimizi ve temas edilecek ayrıntıların derinliğini hepimiz tahmin edebiliyoruz. Hal böyleyken sanat ve sinema eserleri üretmek ve mümkün olan en geniş kitlelere bu eserlerimizi ulaştırmak bir sorumluluktur. Bakınız, son 19 yıllık süreçte Türkiye'de sinemaya verdiğimiz desteği 45 kattan fazla artırdık. Şu anda 250 milyon dolar seviyesine gelmiş durumdayız. Sadece son üç yılda destek verdiğimiz proje sayısı bin 360, destek miktarı ise 284 milyon lira olmuştur. Aldığımız sonuç nedir diye soracak olursanız; yerli film üretim sayımız 20 kat artmıştır. Halkımız da kendi sanatçısının üretimine, emeğine sahip çıkmış; yerli yapımlarımızın 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükselmiştir” dedi.

“2019 yılında Sinema Kanunumuzdaki değişikliklerle pandemi koşullarına rağmen güzel sonuçlar almaya başladık”

Sinema dünyasının her geçen gün geliştiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Bakan Ersoy, “Yönetmenlerimiz, oyuncularımız, senaristlerimiz uluslararası organizasyonlarda bizlerin gururu oldular, olmaya devam ediyorlar. Ödüller almayı sürdürüyoruz. Bütün bunlarla da yetinmedik. Türk sinemasını daha ileriye taşıyabilmek, yakaladığımız bu gelişim ve büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve ülkemizi film üretim merkezlerinden biri haline getirilebilmek amacıyla 2019 yılında Sinema Kanunumuzda önemli değişiklikler yaptık. Bunun da çok güzel sonuçlarını, üstelik pandemi koşullarına rağmen almaya başladık. İnşallah dünyanın normalleşmesi ile birlikte bu sonuçlar çok farklı bir seviyeye gelecektir. Tabii muazzam bir başarı hikâyesi yazan dizi sektörümüze de burada bir parantez açmak isterim. Sizlerin de özellikle dizi sektöründe Türkiye'nin geldiği noktadan haberdar olduğunuzu düşünüyorum. Türk dizi film sektörü, 152 ülkede yayınlanan yapımlarıyla dünya genelinde 600 milyondan fazla izleyiciye ulaşan bir konuma gelmiştir. Şöyle basitçe bir oranlarsak dünyadaki her 13 kişiden biri Türkiye'de üretilen en az bir diziyi izliyor" ifadelerini kullandı.