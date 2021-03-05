Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Dünya bilgi üzerinden dizayn ediliyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya bugün bilgi üzerinden dizayn ediliyor. Bilgi algıya, algı tutum ve yaklaşımlara, en nihayetinde de ülkeler ile halklar arasındaki iletişime yön veriyor. Dünya genelinde hızla yayılan ırkçılık, islamofobi, ötekileştirme ve nefret söylemleri gibi davranış ve düşüncelere karşı, en etkin müdahaleyi doğru bilgiyle gerçekleştirebiliyoruz. Toplumların birbirini tanımasını sağlamak, gerçeklerin yanlışlardan ayrılmasını, zihinlerin yalanlardan arınmasını temin etmeliyiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Ersoy, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı. Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edildi. Hem Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hem de Bakanlığımız koordinasyonunda farklı kurum ve kuruluşlarınca, Bizim Yunus ve Dünya Dili Türkçe temasıyla anılacak yoğun bir etkinlik programı gerçekleştirilecektir. Yunus Emre bizim için çok özel bir örnektir" ifadelerini kullandı.

"Turizm ve kültür çalışmalarında Dışişleri Bakanlığımızla ortak adımlar atıyoruz"

Bakan Ersoy, Bakanlık olarak yerine getirdikleri tüm faaliyetlerin, kamu ve kültür diplomasisinin merkezine oturttuğunu söyleyerek, "Dünya bugün bilgi üzerinden dizayn ediliyor. Bilgi algıya, algı tutum ve yaklaşımlara, en nihayetinde de ülkeler ile halklar arasındaki iletişime yön veriyor. Dünya genelinde hızla yayılan ırkçılık, islamofobi, ötekileştirme ve nefret söylemleri gibi davranış ve düşüncelere karşı, en etkin müdahaleyi doğru bilgiyle gerçekleştirebiliyoruz. Toplumların birbirini tanımasını sağlamak, gerçeklerin yanlışlardan ayrılmasını, zihinlerin yalanlardan arınmasını temin etmeliyiz. Bunun karşısında duranlar, bilgiyi doğru ya da yanlış olarak nitelendirmek yerine; çıkar odaklı olarak sınıflandırmak, dizayn etmek olarak duruyorlar. Bu yolda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin izlediği dış politika başlıkları belirleyici oluyor. Ülkemizi temsil etme görevini icra ederken bir bütünün parçası olduğumuzu, güçlü işbirliğinin başarıya bizi götüreceğini biliyoruz. Son dönemde gerek turizm alanında gerekse kültür çalışmalarında Dışişleri Bakanlığımızla attığımız ortak adımlar, bunun en güzel örneklerinden biridir. Bu birlikteliği bilim ve eğitim kurumlarımızdan özel kurumlara, meslek birlikleri ve STK'lara kadar uzanan geniş bir çerçevede sürdüğümüz müddetçe amaçlarımıza ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Yunus Emre Türkçe yılında, genel müdürlük ve bağlı kurumlarımızla birlikte yıl boyunca hem Türkiye'de hem de tüm dünya genelinde opera, tiyatro, konser, panel, film gösterimi, konferans, kitap, gezi, yarışma ve sergi gibi çok farklı içerikteki etkinlikler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Dünyanın her tarafına dağılmış soydaşlarımıza Yunus Emre'nin insanlara gönderdiği yüzlerce yıllık mesajlarını tekrar ulaştıracağız"

Türkiye'deki gençlerden uluslararası öğrencilere ve Türkiye'ye sığınmış insanlara kadar herkese ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Bakan Ersoy, "Yabancı bilim ve düşünce insanlarını, sanatçıları, gazetecileri ve siyasetçileri bu topraklara serpilmiş, Yunus Emre bilincinin değer ve öğretilerini yerinde tecrübe etmeleri için ülkemizde ağırlayacağız. Sınırlarımızın ötesinde kapsamlı kültür ve sanat etkinliklerimizle, bir yandan Türkçe öğrenimi bir yandan da üniversite eğitimi gibi programlar ile ülkemizle bağ kurmuş insanlarla daha da güçlendireceğiz. Dünyanın her tarafına dağılmış soydaş ve gurbetçilerimize Yunus Emre'nin insanlara gönderdiği yüzlerce yıllık mesajlarını tekrar ulaştıracağız. İnsan sevgisi, hoşgörü, ahlak, dürüstlük, hak ve adalet gibi medeniyetimizin temel dayanaklarının arkasındaki temek unsurların en seçkin örnekler üzerinden insanlara anlatmak ve onlarla paylaşmak açısından 2021 yılı özenle değerlendireceğimiz bir yıl olacak. Çalışmalarımızın uluslararası boyutu noktasında gerek UNESCO'ya sunduğumuz dosyalarımızla destek veren gerekse de Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Özbekistan, İran ve Romanya gibi ülkeleri kapsayan gönül coğrafyamıza ulaşacak, komşularımızla birlikte hayat bulacak faaliyetleri içeriyor olmasıdır. Sanatçılarımız, akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız, yazarlarımız ve şairlerimizle bu toprakların irfanını tüm insanlığı kucaklayan evrensel mesajlarını yüz yüze ve dijital ortamda gerçekleştirilecek etkinliklerle yüz milyonlara ulaştıracağız. Milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması, korunması ve yaygınlaştırılması konusunda gösterdiği liderlikle daima bizlere destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum" açıklamalarında bulundu.