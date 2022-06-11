Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme' adlı sergiyi gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen 'Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme' isimli sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Heritage İstanbul tarafından 'Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme' adlı sergi düzenlendi. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen sergiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Bakan Ersoy, beraberinde katıldığı heyetle birlikte müzedeki henüz açılışı yapılmamış diğer sergiler hakkında da bilgi aldı. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde yapımı devam eden alanlarla ilgili de incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, incelemelerini bitirdikten sonra diğer programlarına katılmak üzere müzeden ayrıldı.