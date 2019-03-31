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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, oğullarıyla birlikte oy kullandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oy kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Eşi ve çocuklarıyla oy kullanmaya gelen Ersoy, oğullarıyla birlikte oy kabinine girerken, “Bir tanışsınlar istedim sistemle, demokrasiyle” dedi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla oy kullanmak için Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Eşi Pervin Ersoy ve çocuklarıyla birlikte oy kullanmaya gelen Bakan Ersoy, oy kabinine oğulları Mehmet Reşat ve Aslancan ile birlikte girdi.


Seçimlerin herkes için hayırlı olmasını dileyen Bakan Ersoy, “Çok güzel, demokratik bir ortamda güzel bir seçim oluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başladığı gibi huzurlu bir şekilde bitecek inşallah” dedi.


Oy kabinine oğullarıyla beraber giren ve oy zarfını da küçük oğlu Aslancan'a attıran Bakan Ersoy, “Bir tanışsınlar istedim sistemle, demokrasiyle. Öğrensinler istedim. Onlar da gördüler” şeklinde konuştu.

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