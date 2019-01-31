Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Toplam turizm geliri 29 buçuk milyar doları aştı”

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23'üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMITT) açılışı yapıldı. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2018 turizm verilerini açıkladı. Ersoy, “46 milyon 112 bin turist 2018'de ülkemizi ziyaret etti. Toplam turizm geliri de 29 buçuk milyar doları aştı” dedi.

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23'üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMITT) açılışı yapıldı. Fuara Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuarda Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şehirler, stantlarını kurarak kendi turizm faaliyetlerini ve kültürel değerlerini tanıttı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018 turizm verilerini paylaştı. 2023'te 70 milyon turist hedeflendiğinin altını çizen Ersoy, “Yabancı turist sayısı 2018'de 39 milyon 488 bin, yurtdışında yaşayan Türk ziyaretçi sayısı 6 milyon 624 bin, toplam 46 milyon 112 bin turist 2018'de ülkemizi ziyaret etti. Toplam turizm geliri de 29 buçuk milyar doları aştı. 2017'de kişi başı gelir 681 dolar olmuştu. 2018'de bu rakam 647 dolar olarak gerçekleşti. Biz bu veriye yeni bir veri daha ekleyeceğimizi söylemiştik. 2019 Ocak ayı itibariyle verilerde kişi başı gecelik geliri de açıklayacağımızı özellikle belirttik. Bizim için gerçek ve önemli olan veri bu. 2017'de kişi başı gecelik gelirimiz 63.2 dolar olarak gerçekleşti. 7 Şubat'ta kesin olarak açıklanacak olmakla birlikte 2018'de tahmini kişi başı gecelik gelirimiz 66.5 dolara çıktı. Kişi başı gecelik gelirde de iyileşme bu sene itibariyle başladı. Bu bizim için çok önemli bir veriydi. Artık maliyet odaklı değil, gelir odaklı turizme öncelik vermemiz gerekiyor. Arz odaklı değil talep odaklı turizme öncelik vermemiz gerekiyor. Sahip olduğumuz değerler var. Arkeolojik değerlerimiz, kültürel değerlerimiz, sanatımız ve sanatçılarımız, çok zengin olan gastronomi çeşitliliğimiz. Bunların ön planda olduğu, rakip ülkelerle kıyaslandığında bize rakipsiz fırsatlar ve şanslar tanıyan, bu özelliklerimizin ön plana çıktığı turizm konseptlerini geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“İstanbul turizmde 2018 yılında tarihi bir rekora ulaştı”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise konuşmasında turist sayısındaki artışlara dikkat çekti. Vali Yerlikaya, "Şu an dünyanın en büyük ilk 3 havalimanı olan İstanbul Havalimanı tamamlandığında 2 yüz milyon yolcu kapasitesiyle, ilimiz ve ülkemiz turizmine yeni bir boyun kazandıracaktır. Şehrimizi 2000 yılında 2.3 milyon turist ziyaret etti. 2018 yılında bu rakam 13.5 milyona ulaştı. İstanbul turizmde 2018 yılında tarihi bir rekora ulaştı. Turizmdeki payı yüzde 30'u aştı. İstanbul 2017 yılında otellerinde yüzde 70'lik bir doluluk oranına kavuştu. Ortalama konaklama ücreti 83 avro. Turist başı harcaması 6 yüz 12 dolar. Avrupa başkentlerinde ortalama bu rakam bin dolar. Bizim de hedefimiz tıpkı Avrupa şehirlerinde ortalama en düşük olan bin dolar çizgisini en kısa zamanda yakalamak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül takdimi yapıldı ve akabinde kurdele kesimi ile fuarın resmi açılışı gerçekleşti. 3 Şubat'a kadar sürecek olan fuarda yemeden içmeye, tatilden konaklamaya pek çok bilgi katılımcılara tanıtılacak.