Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bollywood yıldızları ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de film çeken Bollywood Sinemasının önemli isimlerinden olan Salman Khan ve Katrina Kaif ile bir araya geldi. Türkiye'nin dizi ve film yapımcılığı açısından geliştiğini söyleyen Bakan Ersoy, “Türkiye'nin bu cazip platform olma özelliğini, bilinirliğini tüm dünyaya yaymak” istediklerini belirtti.

Bakan Ersoy, Türkiye'de film çeken Bollywood Sinemasının dünyaca tanınan isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif Çırağan Sarayı'nda bir raya geldi. Dünyanın farklı ülkelerinde filmlere imza atan iki yıldız oyuncu, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptıkları görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema sektörünün geliştiğini anlatarak, "Biliyorsunuz Türkiye'de dizi, film sektörü çok yol kat etti. Amerika'dan sonra yurt dışına çok Türk dizi, filmleri oldu. Yapımcılık Türkiye'de çok gelişti. Türkiye'nin doğal platform özelliği var. Her şehri her noktası ayrı bir cazibe merkezi haline geldi. Ve bunun yurt dışında tanıtımı çok güzel yapılıyor son zamanda kaç senedir. Uluslararası yapım firmaları prodüksiyon firmaları Türkiye'de artık çekimler yapmaya başladılar. Bu bağlamda Hindistan'ın Bollywood Film Sektörünün de ilgisini çekiyor. En büyük yapım firmalarından bir tanesi daha önce TİGER 1 Filmini burada çekmişti” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin bu cazip platform olma özelliğini, bilinirliğini tüm dünyaya yaymak”

Türkiye'nin film sektörü için cazip bir doğal platform özelliği olduğunu ve bunu dünyaya duyurmak istediklerini söyleyen Ersoy, "Çok daha fazla yapımın gerçekleşmesini sağlamak istiyor. Bu bize iki türlü avantaj sağlıyor. Hem ekonomik açıdan bir avantaj sağlıyor ekonomiye çok katkısı var. Her şeyden önce turizm açısından tanıtım ve yenilik açısından tüm dünyada önemli bir ihtiyacı karşılıyor dolaylı şekilde. O yüzden Türkiye'de geliştirilmesi gereken bir sektördü, geliştiriyoruz” dedi.

“İnşallah daha fazla yapımcı firmayı Türkiye'de görmüş olacağız”

İlerleyen zamanlarda daha fazla yapımcının Türkiye'de görülebileceğini ifade eden Bakan Ersoy, “Bizi ilgilendiren ikinci bir konuda bakanlık nezdinde kurmuş olduğumuz birim. Bütün bu yabancı prodüksiyon, film firmalarının çekim sırasında ihtiyaç duyacakları izinleri organizasyonları birinci elden hallediyor çok hızlı bir şekilde hallediyor. Bütün bürokrasiyi hızlı bir şekilde çözüyoruz. Bu da onların açısından sevinçle karşılanıyor. Çok rahat ettiklerini bizzat dile getiriyorlar. İnşallah daha fazla yapımcı firmayı Türkiye'de görmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

“İstanbul ziyaret etmeyi en sevdiğim şehirlerden biri”

Bakanın konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Katrina Kaif, “İstanbul ziyaret etmeyi en sevdiğim şehirlerden biri. Bu şehre ikinci gelişim. İlk filmimizi de İstanbul'da tam olarak bu otelde çekmiştik. İnsanlar çok sıcakkanlı misafirperver özellikle yemekleri ve görülecek yerleri bakımından çok güzel bir şehir”

“7 yıl önce geldiğimizden bu yana insanlar hiç değişmemiş”

Film Yıldızı Salman Khan ise konuşmasında, “Arkadaşıma katılıyorum ilk çekimi burada yaptık. İlk çekimden bu yana fazladan iki tünel ve bir köprünüz var. 7 yıl önce geldiğimizden bu yana insanlar hiç değişmemiş herkes hala sıcakkanlı ve bu çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "İstanbul'da en çok ilginizi çeken şey nedir" sorusuna cevap veren Salman Khan, “Sizsiniz bakanım” yanıtı gülüşmelere neden oldu.

Katrina Kaif, Diriliş Ertuğrul'un en sevdiği dizi olduğunu söyledi. Salman Khan da annesinin dizi izlediğini belirtti. Kaif son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin, “Bütün 89 bölümünü izledim ve Engin Altan'ın büyük hayranıyım” diye konuştu.