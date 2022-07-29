Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Üsküdar'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan “Yüz yüze 100 Gün Projesi” çerçevesinde Üsküdar'da esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan “Yüz yüze 100 Gün Projesi” çerçevesinde Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Ersoy'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Üsküdar'da Gastronomi Sokağı ve Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nı ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını ve önerilerini dinledi. Bakan Ersoy Gastronomi sokağında Üsküdar Belediyesi tarafından açılan İkinci Bahar Kahvesi'ni de ziyaret ederek orada bulunan emekliler ile sohbet etti.

Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bugün başkanımızla beraber Üsküdar'dayız. Üsküdar'da belediyemizin yaptığı ve düzenlediği sokakları gezme fırsatı bulduk. Gastronomi Sokağı olsun kültürel noktalar olsun çok verimli çalışmalar olmuş. Biz de elimizden geldiği kadar kendisine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Ersoy, “Dün gece İlhan İrem'i kaybettik. Allahtan rahmet diliyorum, ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Vasiyeti cenazesinin Atatürk Kültür Merkezi'nden kaldırılmasıydı, biz de tören çalışmaları için talimatları verdik. Atatürk Kültür Merkezi'nde kendisine yaraşır bir tören yapıldıktan sonra uğurlanacak.” dedi.

“Turizm verileri beklentilerimizin üstünde gelmeye devam ediyor”

Bakan Ersoy, “Beni sevindiren nokta esnafla da konuşma fırsatı buldum. Özellikle turistlerin gelişinden çok mutlular. Vatandaşlarımız kadar turistlerin de caddeleri doldurduğunu, alışveriş yaptıklarını, yeme içme noktalarını kullandıklarını söylüyorlar. Bu bizim açımızdan sevindirici, mutlu ediyor. Biliyorsunuz bugün turizm verileri de açıklandı. Beklentilerimizin de üstünde gelmeye devam ediyor. Dün bir basın toplantısıyla turizm verilerimizi hedeflerimizi yükseltmiştik. 42 milyon turist 35 milyar dolar olan gelir hedefimizi, 47 milyon turist 37 milyar dolar gelir olarak yükselttik. Bu bizim son yükselmemiz de olmayacak gibi gözüküyor bu yıl için” ifadelerini kullandı.

“Her ay rekor kırarak turizmi geliştirmeye devam edeceğiz”

Yıl içerisinde yukarı yönlü düzeltmeler yapılacağını kaydeden Bakan Ersoy, “Son 3 yılda yaptığımız çalışmalar meyvelerini fazlasıyla verdi. Artık sektör almış olduğumuz önlemler sayesinde, Türkiye Tanıtım Geliştirme Ajansı gibi önlemler sayesinde çok yoğun tanıtımla elindeki potansiyeli yurtdışına tanıtma şansına sahip oldu. Şu anda Türkiye 200 ülkede etkili bir şekilde tanıtılıyor, zaten bunu İstanbul'da da fark edebiliyoruz. İstanbul Birleşmiş Milletler Merkezi gibi oldu, her dilde konuşan insanı görmek mümkün. Herkes mutlu oluyor, esnafımız da mutlu oluyor. O açıdan bu çalışmalara devam edilecek. Ve İnşallah biz bu aydan itibaren pandemi öncesi sayılara İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok noktasında eriştik. Bundan sonra her ay rekorlar kırarak turizmi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.