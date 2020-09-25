Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay, bağımlılıkla mücadele iş birliği protokolü imzaladı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştiren imza töreninde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay İş Birliği Protokolü” imzaladı. Bu protokol ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yeşilay bağımlılıklar ile mücadele ve önleyici rehabilite edici halk sağlığı faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacı ile birlikte çalışacak ve çeşitli faaliyetler yürütecek.

“Görevli kurullarımız 2018'den bugüne toplam 318 oyunu sınıflandırmıştır”

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bildiğiniz gibi 2019'da Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, ‘Uyuşturucu, Tütün ve Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Eylem Planları' kapsamında faaliyetler yürütmektedir. Bu bağlamda biz de, 2020 Yılı Ocak ayından itibaren Yeşilay ile iş birliği geliştirmeye başladık. İnşallah bu protokolle beraber birlikteliğimizi daha kapsamlı ve güçlü temellere oturtmuş olacağız. Bakanlık olarak etkinliklerimiz kapsamında kısa film gösterimleriyle, bilgilendirici materyallerin dağıtımı yoluyla, sergi, seminer ve konferanslarla bağımlılıklara karşı yürütülen çalışmalara katkı sunuyoruz. Yeşilay'ın ‘Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na destek vermenin yanında bağımlılıkla mücadeleye yönelik projelere film yapım desteklerimizde öncelik tanıyoruz. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün uyuşturucunun zararlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sahnelediği ‘Yarınlara Geç Kalmadan' adlı eser 22 binden fazla tiyatroseverle buluşmuştur. Çocuk ve gençlerimizin olumsuz örneklerin etkisine maruz kaldığı dijital oyunlarla ilgili olarak da titiz bir değerlendirme süreci yürütmekteyiz. Görevli kurullarımız 2018'den bugüne toplam 318 oyunu sınıflandırmıştır. ‘filmsiniflandirma.ktb.gov.tr' web sitemizde, tescil edilen dijital oyunların kategorileri ve yaş sınıflaması yayınlanmaktadır” şeklinde konuştu.

“Devletimiz gençlerin bağımlılık yapıcı maddelerden ve kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri uyguluyor”

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ise, “Devletimiz gençlerin korunmasını anayasayla güvence altına alırken; onları bağımlılık yapıcı maddelerden ve kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri uyguluyor. Yeşilay olarak biz de bir asırdır gençlerimizi bağımlılıklardan uzak tutmak, onlara iyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın daha fazla kişiye ulaşması noktasında da Bakanlıklarımızla iş birliği içinde olmayı, birlikte ülkemizin gelecek nesilleri için çalışmayı çok önemsiyoruz. Kültür-sanat alanı da bu anlamda çok önemsediğimiz ve pek çok proje geliştirdiğimiz bir alan. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması ile gençleri bağımlılık üzerine düşünüp üretim yapmaya teşvik ediyor” diye konuştu.