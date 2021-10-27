Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'ne tam not

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, akademinin İstanbul için örnek bir hizmet olduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'ne ziyaret etti. Demircan, kendisine eşlik eden Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile birlikte kültür merkezinin birimlerini gezdi, incelemelerde bulundu. Özellikle sanat akademisinin dersliklerini ve atölyelerini inceleyen Demircan, akademinin çalışmaları ve Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmetleri hakkında Başkan Usta'dan bilgiler aldı.

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nin dizaynına ve eğitim içeriğine hayran kaldığını söyleyen Demircan, burada verilen eğitimlerin gençlere yönelik önemli bir hizmet olduğuna dikkat çekti. Demircan, akademinin İstanbul için örnek bir proje olduğuna vurgu yaparak, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.