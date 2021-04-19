Kültürel Dönüşüm Derneği'nden anlamlı işbirliği

Derneğin işbirliğine gittiği bir proje kapsamında da online bir alışveriş sitesinden 10-31 Nisan tarihleri arasında yapılacak alışveriş tutarının yarısı derneğe bağışlanacak.

Mayıs ayında kurulacak olan Kültürel Dönüşüm Derneği, Türkiye'de ve global ölçekte yaşanan; pandemi, küresel ısınma gibi olayların etkisiyle değişime uğrayan kültürel, sanatsal ve sosyal değişiklikleri izleyerek bu değişikliklerin yakın gelecekte özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini araştıracak. Zafer Kozanoğlu'nun temellerini attığı ve başkanlığını üstlendiği dernek, online satış sitesi www.bebektemoda.com ile şimdiden bir işbirliğine imza atıyor. Proje kapsamında 10-31 Nisan tarihleri arasında online siteden yapılacak alışveriş tutarının yüzde 50'si mayıs ayında kurulacak Kültürel Dönüşüm Derneği'ne bağışlanacak. Dünyaca ünlü ressam Renan Kaleli'nin tasarladığı anne- çocuk t-shirtleri de kampanya kapsamında siteden satışa sunulacak.