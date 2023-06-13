Kulüpler Birliği'nden Alexandre Dreyfus'a teşekkür plaketi

Kulüpler Birliği, 'Taraftar Etkileşim Partneri' Socios.com'un Ceo'su ve Kurucusu Alexandre Dreyfus'a Türk futboluna spor ve blockchain alanındaki katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Teknoloji ve inovasyon yoluyla Türk futboluna taraftar etkileşimini artırmak adına dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platfomu Socios.com ile 2021 yılında güçlerini birleştiren Kulüpler Birliği, Socios.com'un uzmanlık alanı olan blockchain ve spor endüstrisinin dijital trendleri konusunda başta Süper Lig kulüplerinin profesyonelleri olmak üzere futbolun paydaşlarına yönelik çeşitli eğitimler ve organizasyonlar da gerçekleştirmişti.

UEFA'dan NBA'ye, Premier Lig'den LaLiga'ya kadar dünyanın en büyük spor ligleri ve kulüplerinin partneri olan Socios.com'un Kurucusu ve Ceo'su Alexandre Dreyfus'u makamında ağırlayan Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk, Türk futbol ekosistemi için bugüne kadar gerçekleştirdiği öncü projelerinden ve Kulüpler Birliği'ne desteklerinden dolayı kendisine teşekkür plaketi takdim etti.

Socios.com ve Türkiye Kulüpler Birliği, ilerleyen günlerde futbolumuzun bir yandan teknoloji ve inovasyon dünyasının yeni trendlerine uyum sağlaması, diğer yandan da finansal anlamda sürdürülebilir değer oluşturması adına efektif projeler ve ortak çalışmalara imza atacak.