İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulüpler Birliği'nden Fikret Orman'a plaket

Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa eden ve Kulüpler Birliği Başkanlık görevi de düşen Fikret Orman’a, Vakfın Başkan Yardımcısı Adil Gevrek, teşekkür plaketi verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa eden ve Kulüpler Birliği Başkanlık görevi de düşen Fikret Orman'a, Vakfın Başkan Yardımcısı Adil Gevrek, teşekkür plaketi verdi.


Beşiktaş Başkanlık görevinden istifa eden ve geçtiğimiz gün yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda koltuğunu Ahmet Nur Çebi'ye bırakan Fikret Orman'a, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan hizmetleri için teşekkür plaketi verildi. 1 Şubat 2018 tarihinden beri Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlık görevini yürüten Fikret Orman'a, teşekkür plaketini Vakfın Başkan Yardımcısı Adil Gevrek takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.