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Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti

Kulüpler Birliği Vakfı, bir süredir tedavi gören Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı, bir süredir tedavi gören Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Kulüpler Birliği Vakfı, rahatsızlığı bulunan ve bir süredir tedavisi devam eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Kulüpler Birliği Genel Sekreterei Dr. Çağrı İlk, Başkan Cengiz'in evine giderek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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