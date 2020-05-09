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Kumar oynarken basıldılar, çatıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandılar

Zeytinburnu’nda kumar oynatıldığı öğrenilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Zeytinburnu'nda kumar oynatıldığı öğrenilen bir adrese operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 16 kişiye polisi görünce çatıya çıkıp kaçmaya çalıştı. 16 kişiye toplam 50 bin 880 TL ceza kesildi.


Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Semiha Şakır Sokak'ta bir kahvehanenin açık olduğunu öğrenen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese giderek denetleme gerçekleştirdi. Polisin mekana girmesiyle birlikte bir grup terasa çıkarak çatıdan kaçmaya çalıştı. Polis, kahvehane olarak faaliyet gösteren mekânın ruhsatsız olduğunu ve burada kumar oynatıldığını tespit etti.


50 bin 880 TL ceza


Kumar oynadığı belirlenen 16 kişiye toplam 50 bin 880 TL para cezası kesti. Mekanı işlettiği öğrenilen Hakkı K. ise TCK 195'inci maddesi (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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