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Kümeste uyuşturucu saklayan şahıslar yakayı ele verdi

Ataşehir’de bir kümeste toprağa gömdükleri kavanozda uyuşturucu saklayan ve burada uyuşturucu satışı yapan şahıslar polis tarafından yakalandı.

Ataşehir'de bir kümeste toprağa gömdükleri kavanozda uyuşturucu saklayan ve burada uyuşturucu satışı yapan şahıslar polis tarafından yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ataşehir Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan kümeste iki şahsın uyuşturucu madde sakladıkları ve burada uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisini alan polis harekete geçti. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince adreste yapılan çalışmalarda Onur G. (35) ve Ercan H. (26) isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, toprağa gömülü bir kavanoz içerisine gizlenmiş halde 373 adet extacy hap ile 1,44 gram esrar ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti' suçundan 25 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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