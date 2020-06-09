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Kumpircilerin bulunduğu sokakta çöken yol havadan görüntülendi

Beşiktaş Ortaköy’de kumpircilerin olduğu sokakta çöken yol havadan görüntülendi.

Beşiktaş Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çöken yol havadan görüntülendi. Görüntülerde, yan tarafta bir inşaat alanın olduğu ve kazı yapıldığı görülüyor. Ekiplerin çalışmasının devam ediyor.



Dün gece saat 23.30 sularında Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Köprüsü Sokak Kumpirci dükkanlarının olduğu yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yolda göçük meydana gelmişti. Kumpir almaya çalışan 1 kadı ise hafif yaralanmıştı. Göçüğün olduğu yol bugün havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin çalışmasının devam ettiği görülüyor. Ayrıca, yan tarafta bir inşaat alanın olduğu ve kazı yapıldığı görüldü.

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