Kumsalda Murat Mermer coşkusu

Büyükçekmece Belediyesi'nce düzenlenen “Kumsalda Sanat Var” etkinliği yoğun ilgi gördü. 15 Temmuz Demokrasi Parkı önündeki kumsalda gerçekleştirilen konserde sahne alan Büyükçekmece'nin sevilen sesi Murat Mermer, sevilen şarkıları ve ortaya koyduğu muhteşem performans ile dinleyicilerinden tam not aldı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen konser gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, Büyükçekmeceliler de unutulmaz bir yaz akşamı yaşadı.

Konserin sonunda sahneye gelen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Murat Mermer ve orkestrasına teşekkür etti.