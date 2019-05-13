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Kupa finalinde düdük Suat Arslanboğa'da

Ziraat Türkiye Kupası’nda Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan final müsabakasının hakemi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan final müsabakasının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.


Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akihsarspor ile Galatasaray arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadelenin hakem kadrosu açıklandı. 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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