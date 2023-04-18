Kupa Voley'de finalin adı, Halkbank - Fenerbahçe

2023 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda finalin adı Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta oldu.

Bursa'nın ev sahipliği yaptığı Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda ikinci yarı final karşılaşmasında Ziraat Bankkart'ı 27-25, 17-25, 16-25, 25-22 ve 15-13'lük skorlarla 3-2 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu final karşılaşması, yarın saat 17.00'de oynanacak.

Kupada şampiyon olan takım, 2023-2024 sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.