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Kupa Voley'de finalin adı, Halkbank - Fenerbahçe

2023 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu’nda finalin adı Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta oldu.

2023 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda finalin adı Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta oldu.


Bursa'nın ev sahipliği yaptığı Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda ikinci yarı final karşılaşmasında Ziraat Bankkart'ı 27-25, 17-25, 16-25, 25-22 ve 15-13'lük skorlarla 3-2 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta finale yükseldi.


AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu final karşılaşması, yarın saat 17.00'de oynanacak.


Kupada şampiyon olan takım, 2023-2024 sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

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