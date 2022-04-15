İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ilk maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları’nı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ilk maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.



Salon: TVF Başkent


Hakemler: Zeki Bocutcu, Ayşim Koşar


VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Aylin (L) (Buket, Tuğba, Meryem)


Türk Hava Yolları: Bahar, Carlini, Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Ceren (L) (Polen, Ada, Orthmann, İrem)


Setler: 25-18, 25-22, 22-25, 25-19


Süre: 1 saat 54 dakika (27,33,26'28')

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.