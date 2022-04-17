İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank

2021-2022 Voleybol Sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet’i 3-2 mağlup eden VakıfBank şampiyon oldu.

2021-2022 Voleybol Sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank şampiyon oldu. VakıfBank, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hak kazandı.



Salon: TVF Başkent


Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar


VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Aylin (L) (Meryem, Buket, Tuğba)


Fenerbahçe Opet: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Cansu, Dicle Nur, Buse, Ana Cristina, Lazareva)


Setler: 21-25, 25-21, 25-13, 27-29, 17-15


Süre: 136 dakika (26,29,23,34,24)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.