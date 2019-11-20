Kupada 5. Tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur maç programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan 5. Tur müsabakalarının programı açıklandı. İki maç usulü oynanacak olan 5. turda ilk maçlar 3 Aralık Salı, 4 Aralık Çarşamba ve 5 Aralık Perşembe günü, ikinci maçlar ise 17 Aralık Salı, 18 Aralık Çarşamba ve 19 Aralık Perşembe günü oynanacak.
TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 22 takımın mücadele edeceği Tur maç programı şu şekilde:
1. Maçlar
3 Aralık Salı
13.00 Fatih Karagümrük - Göztepe
14.30 Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
18.30 Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor
20.45 Fenerbahçe - İstanbulspor
4 Aralık Çarşamba
13.00 Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir
13.45 Eyüpspor - Antalyaspor
14.30 Kasımpaşa - Vanspor
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
18.30 Altay - Trabzonspor
20.45 Galatasaray - Tuzlaspor
5 Aralık Perşembe
13.00 Kırklarelispor - GaziantepFutbol Kulübü
14.30 Kayserispor- Manisa Futbol Kulübü
16.30 Altınordu - Denizlispor
18.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor
20.45 Beşiktaş - Anagold 24 Erzincanspor
2. Maçlar
17 Aralık Salı
13.00 Vanspor - Kasımpaşa
14.30 Antalyaspor - Eyüpspor
16.30 Samsunspor - Çaykur Rizespor
18.30 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor
20.45 Tuzlaspor - Galatasaray
18 Aralık Çarşamba
13.00 Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş
13.45 Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor
14.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Kırklarelispor
16.30 DG Sivasspor - Esenler Erokspor
18.30 Göztepe - Fatih Karagümrük
20.45 İstanbulspor - Fenerbahçe
19 Aralık Perşembe
13.00 Manisa Futbol Kulübü - Kayserispor
14.30 Denizlispor - Altınordu
16.30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon
18.30 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.45 Trabzonspor - Altay