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Kupada ikinci günün hakemleri açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda heyecan bugün, 16 Ocak Çarşamba ve 17 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarın oynanacak 3 müsabakanın hakemlerini açıkladı. E.Y.Malatyaspor'un sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile oynayacağı ve saat 16.30'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Medipol Başakşehir ile Hatayspor arasında Antalya Stadyumu'nda saat 18.30'da oynanacak karşılaşmada da Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.


Günün son mücadelesinde ise Trabzonspor'un konuğu Balıkesirspor Baltok olacak. Saat 20.30'da başlayacak bu müsabakanın hakemi de Özgür Yankaya.

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