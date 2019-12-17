Kupada Son 16'nın ilk takımı Kasımpaşa

Tur ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Vanspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan ilk takım oldu.

Kasımpaşa, ligde aldığı Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından kupada da tur atlayan taraf oldu. Lacivert-beyazlılar, deplasmanda karşılaştığı Vanspor ile 2-1'in rövanşında uzatmalar sonucu 2-2 berabere kalarak, son 16 takım arasına ismini yazdırdı. Müsabakada gol perdesini 34'te Hajrandinovic aralarken, Vanspor Batuhan'ın penaltı golüyle skora dengeyi getirdi. 60. dakikada ev sahibi ekip Serdar Cansu'nun golüyle öne geçerken, müsabakada son sözü Kasımpaşalı İlhan Depe söyleyerek, durumu 2-2'ye getiren golü kaydetti.