İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kupada takvim belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Eleme Turu müsabaka programı belli oldu. Karşılaşmalar 8, 9 ve 10 Kasım tarihlerinde oynanacak.


Tur karşılaşmalarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıkladı. Galatasaray'ın 8 Kasım Salı günü Ofspor'u konuk edeceği karşılaşma saat 21.00'de oynanacak. Beşiktaş ise, 9 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Serik Belediyespor ile Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.


Eleme Turu maçları programı şu şekilde:



8 Kasım Salı


13.00 Kasımpaşa - 1461 Trabzon


14.00 Erzurumspor - Esenler Erokspor


14.00 Yeni Malatyaspor - Uşakspor


15.00 Alanyaspor - Sakaryaspor


17.00 Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler


19.00 Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor


21.00 Galatasaray - Ofspor



9 Kasım Çarşamba


13.00 Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor


13.00 Giresunspor - Ankaraspor


13.00 Ümraniyespor - Efeler 09 Spor


14.00 Manisa FK - 23 Elazığ FK


14.00 Altınordu - Bodrumspor


14.00 Bandırmaspor - Karacabey Belediye


14.00 Boluspor - Tarsus İdman Yurdu


14.00 Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare Spor


14.00 Eyüpspor - Düzcespor


15.00 Samsunspor - Adanaspor


17.00 Antalyaspor - Pendikspor


19.00 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor


21.00 Beşiktaş - Serik Belediyespor



10 Kasım Perşembe


13.00 İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor


14.00 Tuzlaspor - Isparta 32 Spor


14.00 Göztepe - Bucaspor


15.00 Çaykur Rizespor - Kırklarelispor


17.00 Denizlispor - Şanlıurfaspor


19.00 Fatih Karagümrük - Kırşehir FK


21.00 Kayserispor - Sivas Belediye Spor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.