Kupanın VAR ve AVAR'ları açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmalarında görev alacak VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ları (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıklandı.

Liglere verilen milli takım ve seçim arası sona erdi. Futbolda heyecan Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakalarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarın ve perşembe günü oynanacak mücadelelerde görev alacak VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı. Buna göre yarın Galatasaray'ın sahasında E.Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği mücadelenin VAR'ı Arda Kardeşler, AVAR'ı da Tarık Ongun oldu.

Ümraniyespor'un, perşembe günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Akhisarspor ile oynayacağı maçta VAR olarak ise Mete Kalkavan görev yapacak. Kalkavan'a AVAR olarak Kemal Yılmaz eşlik edecek.