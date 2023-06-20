''Kur korumalı mevduatlar gayrimenkule kaynak sağlamada kullanılabilir''

Kur korumalı mevduat hesaplarındaki bakiyelerin konut projelerine aktarılmasında ek destekler getirilebileceğini ifade eden Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ''TOKİ, Emlak Konut ve belediyeler gibi birçok kurumun konut projelerine öncelikli hak sağlayacak şekilde bir avantaj sağlanabilir. Ya da gayrimenkul sertifikasına dönüştürülerek sektöre üretici fonu sağlanabilir'' dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki kur korumalı mevduat ve katılma hesapları tutarı, 2 trilyon 576 milyar seviyesine ulaştı. Bu mevduatların gayrimenkul sektörüne aktarılabilmesi için yeni araçlar geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Gayrimenkul yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları, kitlesel fonlama gibi birçok farklı araç kullanılarak, kur korumadaki büyük yük gayrimenkule aktarılabilir. Son dönemde krediye erişimin sağlanamadığı, ipotekli satışların çok ciddi anlamda düştüğü piyasalarda bu yönlendirme piyasalara yeni bir nakit akışı sağlar, inşaat sektörünü ivmelendirir, istihdama da olumlu etki yapar” dedi.

Projeden satışlara kaynak olabilir

Kur korumalı mevduat hesaplarındaki bakiyelerin konut projelerine aktarılmasında ek destekler getirilebileceğini belirten Özelmacıklı, “TOKİ, Emlak Konut ve belediyeler gibi birçok kurumun konut projelerine öncelikli hak sağlayacak şekilde bir avantaj sağlanabilir. Ya da gayrimenkul sertifikasına dönüştürülerek sektöre üretici fonu sağlanabilir. Evim modelleri çerçevesinde buradaki mevduat ödeme dönemi içinde değerlendirilmiş şekli ile kura sistemine dahil edilebilir. En avantajlı durum bu mevduatın gayrimenkul sektörüne kaynak olarak aktarılması olacaktır” diye konuştu.

Konut fiyat endeksinde reel artış düşüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan ayına ait Konut Fiyat Endeksi verilerinin de açıklandığını ifade eden Özelmacıklı, “2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 121,3, reel olarak ise yüzde 53,0 oranında arttı. Bu durum fiyatlarda ivmenin yavaşladığını gösteriyor. Ayrıca konut finansmanına erişimde yaşanan daralma istatistiklere yansıyor. Örneğin BBDK konut kredisi hacmi 436 milyar 146 milyon seviyesinde ve burada da ivme azalması devam ediyor” dedi.

İpotekli satışlar düşük seviyelerde

Konut satışlarındaki daralmanın devam ettiğine dikkat çeken Özelmacıklı, “Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 azalışla 482 bin 143 olarak gerçekleşti. Gene aynı dönemde gerçekleşen ipotekli konut satışlar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 azalışla 108 bin 67 oldu. Bu rakamlara baktığımızda toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,4'e kadar geriledi” şeklinde konuştu.