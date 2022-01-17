Kur korumalı TL mevduatına yoğun ilgi

Kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili açıklama yapan Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, "Kur korumalı mevduat hesabında şuanda geçek ve tüzel kişilerin toplamda döviz TL hesapları 250 milyar dolar civarında. Bunun en az yarısı gerçek kişilere ait. Kur korumalı TL mevduatı halk nezdinde gerecekten ciddi bir teveccühe sebep oldu. Burada halkımız şu anda 128 milyar TL civarında bir katılma sağladı. Burada gerçek kişilerin sağladığı avantaj şuydu aslında. Yatırdıkları gün kurumdan dövizleri TL'ye çevrilerek 3, 6, 9, 12 aylık vadelerde bu paralarını vadeli hesaplara yatırabiliyordu. Vadeli hesabın sonunda döviz kuru yada vadeli hesap karşılaştırılarak hangisinden daha fazla gelir elde edecekse o karşılaştırılıyor ve aradaki fark kendisi ödeniyor. Şöyle özetlemek gerekirse 10 TL yatırdı vatandaşımız dönem sonunda vade sonunda elde ettiği gelir 3 TL ama dövizde tutsaydı elde edeceği gelir 4 TL ise aradaki 1 TL'lik geliri devletimiz şuanda vatandaşımıza ödüyor. Ve bu 1 TL içerisinde vadeli hesapta gelir stopaj ve kar payı stopajıyla alakalı vergilerde alınmayacak. Bunun bir yansıması da tüzel kişilere yansıdı. Tüzel kişiler üzerinden bu paraları vadeli mevduat hesaplarına yatırırsa eğer burada yine elde ettikleri gelirler üzerinden kurumlar vergisi istinası tanınacak. Aynı zamanda banka hesaplarından bu paraları çekmek istediklerinde aynı şekilde stopajdan da muafiyet sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Memur emeklisine verilecek olan zamla ilgili de konuşan Bayram, “Asgari ücrete yapılan yüzde elliden fazla zamdan sonra bütün çalışanlarda ve emekli kesiminde aslında bir beklenti oluşmuştu. Bu beklentiye ilişkin devletimiz zaten gerekli hamleleri yaptı. Çalışma balkanımız toplu iş sözleşmesine yönelik tutarları belirlenmişti ona ilişkin ek ne yapabiliriz diye sendika temsilcilerimizle görüştü. Aslında burada memur ve memur emeklilerine verilebilecek zam, toplu iş sözleşmeleriyle belirlenmiş durumda. Bu da senede bir defa belirlenen bir oran aslında. Memur ve memur emeklileri toplu iş sözleşmelerine istinaden ayrıca enflasyondan doğabilen farkı alabilmekteydi. Ancak en son pandemi şartları göz önünde bulundurulduğunda, paranın değer kabı göz önünde bulundurulduğunda memur ve memur emeklilerine ekstra bir zam yapılması hasıl oldu. Bu da seyyanen zam ve refah payı olarak belirlenen tutar aslında. Bu yüzde iki buçukluk zam söz konusu burada toplam tutarda 1500 ile 2500 TL arası bir zam söz konusu olacak. Memur ve memur emeklilerinin lehine bir sonuç doğuracak” diye konuştu.