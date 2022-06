Kuraş turnuvasına İstanbul'da büyük ilgi

İstanbul'da "Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ödüllü Uluslararası Kuraş Turnuvası" düzenlendi. Kuraş sporunun kurucusu Komil Yusupov, amaçlarının bu sporu Olimpiyat Oyunları'nda görmek olduğunu söyledi.

Avrupa Kuraş Federasyonu, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu ve Özbekistan Güreş Federasyonu iş birliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Ödüllü Uluslararası Kuraş Turnuvası düzenlendi. Özbek ağırlıklı binlerce seyirci tribündeki yerlerini alırken, verilen konserlerle doyasıya eğlendiler. Özbekistan milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra sporcular ülke bayraklarıyla geçit töreni gerçekleştirdi.

“Amacımız bu sporu Olimpiyat Oyunları'nda görmek”

Turnuva hakkında bilgiler aktaran Kuraş sporunun ve Uluslararası Kuraş Derneği'nin Kurucusu Komil Yusupov, “Bugün düzenlenen turnuva ilk kez Türkiye'de yapılıyor. 20'ye yakın devletten sporcular geldi. Gelen bütün insanlar, kuraş sporunu sevdiği için geldi. Dünyanın 5 kıtasında 136 federasyonumuz var. Bizim maksadımız bu sporu Olimpiyat Oyunları'nda görmek” dedi.

Bünyamin Er: “Gençlik ve Spor Bakanlığı her türlü desteği veriyor”

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Bünyamin Er, kuraş branşının olimpiyatlarda yer alması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Er, “Bugün yapılan turnuva Özbekistan Devlet Başkanı adına yapılan ödüllü müsabakasıdır. 15 ülkeden 50 sporcu şu anda burada yarışıyor. Çok başarılı ve düzgün bir organizasyon oldu. Gelişmekte Olan Spor Branşları olarak çok büyük destekte bulunduk. Bu bakımdan hem Spor Bakanlığı'mıza, hem federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Özbekistan Federasyonu ve Dünya Federasyonu ve Avrupa Güreş Federasyonu'na destekleri için teşekkür ediyoruz. Her sporun bir hedefi vardır ve her spor da olimpik spor olmak ister biz de kuraşın, olimpik başarılar elde edebilecek düzeye gelmesi ve olimpiyat branşı olarak kabul edilmesini arzu ediyoruz. Bu konuda çok yoğun çalışmamız var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ve Spor Genel Müdürlüğü'müzün bizim kuraş branşının gelişmesi için elinden gelen her türlü desteği veriyor. Gelişmekte Olan Spor Branşları'mız bu konuda bize tam destek oluyor. Sporcularımız yoğun bir şekilde Türkiye şampiyonaları ve milli takım maçlarına hazırlanıyor. 10 tane sporcumuz yarıştı, başarılı olan ve ilerleyenler var” ifadelerini kullandı.

Naim Belgin: “Avrupa'ya bu sporu tanıtmaya ümit ediyoruz”

Romanya'da yaşayan ve turnuva için İstanbul'da olan Tatar Demokratik Birliği Başkanı Naim Belgin ise kuraş branşı ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

“Özbeklerin güreşi, Kazak güreşi, Kırım Tatar güreşini Romanya'da tanıtıyoruz. Güzel bir faaliyet, biz geçen sene 6. Uluslararası Festival'i düzenledik. Biz 36 ülkeyle yaptık bu festivali. Endonezya'dan, Brezilya'dan, Kongo'dan gelenler oldu. Sadece Türk ülkelerden değil, tüm Avrupa bizim faaliyetimize iştirak etti. Biz sadece güreşleri tanıtmıyoruz, 15 tane oyun tanıtıyoruz. Böyle festivallerden belki de Romanya'da en büyüğünü biz yapıyoruz. Biz, bu sporun çok kolay olduğu için seyirciler kolay anladığı için çok sevildi. Romenler de ilgi gösteriyor. Sadece Türk ülkelerde değil, bütün Avrupa'ya bu sporu tanıtmaya ümit ediyoruz.”

Turnuvada daha sonra yarı final ve final müsabakaları gerçekleştirilirken, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.