İhlas Haber Ajansı

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Kurbağalıdere'de su samuru çıktı, vatandaş şaşkına döndü

Kadıköy Kurbağalıdere’de kayalıkların arasından çıkan su samuru yolun karşısına geçti.

Kadıköy Kurbağalıdere'de kayalıkların arasından çıkan su samuru yolun karşısına geçti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kurbağalıdere'de akşam saatlerinden ortaya çıkan su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Suyun içerisinde çıkan su samuru yolun karşısına geçti. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda su samurunun peşinde gezen kedi ise gözlerden kaçmadı.


Doğma büyüme Fenerbahçe'de oturduğunu belirten Bülent Aslaner, "Böyle bir şey olmasına çok sevindim tabii suyun temizlenmesiyle birlikte mutlaka pek çok şey yenilenecek. Hem balığa kavuşacağız hem su samuru cinsi hayvanlara kavuşacağız. İnşallah buraya uygun hepimizin sevineceği hayvanlar buraya kavuşurlar" dedi.

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