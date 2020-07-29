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Kurban Bayramı öncesi Darülaceze'ye anlamlı destek

Erkek giyim markası Tudors, Kurban Bayramı sebebiyle Darülaceze’deki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi.

Erkek giyim markası Tudors, Kurban Bayramı sebebiyle Darülaceze'deki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi.


Yurt içi ve yurtdışında toplam 234 mağazada hizmet veren erkek giyim markası Tudors, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam ediyor. Daha önce ‘Kadına şiddete son', ‘Çalışan kadına 1 gün fazla izin', Babalar Günü'nde ‘Sen de bir babalık yap' ve sokak hayvanları için ‘Bir kap su, bir yaşam' gibi sosyal farkındalık kazandıran projelere imza atan marka, Kurban Bayramı sebebiyle Darülaceze'de yaşayan büyüklerimiz için bir proje hayata geçiriyor.


Darülaceze'de yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gömlek hediye eden Tudors yetkilisi Ghenadie Achisin, “Markaların topluma karşı sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz. Şirket olarak önceliğimiz; ihtiyaç gördüğümüz konularda farkındalık oluşturmak, dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmek. Kurban Bayramı'nda Darülaceze'de yaşayan büyüklerimize gömlek hediye ederek bayramlarını kutlamak istedik. Bize bu imkanı tanıyan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'ye teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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