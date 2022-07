Kurban Bayramı'nda bu beslenme önerilerine dikkat

Bu bayramda doğru beslenme yöntemini bilmemiz gerekiyor. Kızılay Kartal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nurdan Çeliktaş Kurban Bayramı'nda et tüketimine dair önemli uyarılarda bulundu. Çeliktaş, “Mide-bağırsak rahatsızlığı olan kişiler kurban etlerini en az 24 saat buzdolabında beklettikten sonra tüketmeli” dedi.

Kurban Bayramı'nda birçok kişinin beslenme alışkanlıkları değişiyor. Gün içerisinde neredeyse tüm öğünlerde tüketilen kurban etleri yeteri kadar bekletilmediği için çeşitli rahatsızlıklara da davetiye çıkartabilir. Kızılay Kartal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nurdan Çeliktaş Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Çeliktaş, “Yeni kesilmiş hayvanların etleri ‘'Hayvan ölüm sertliği dediğimiz bir sertliktedir. Genellikle bayram günü kesilen hayvan eti bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Bu sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk oluşturur. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Mide-bağırsak rahatsızlığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli en az 24 saat dinlendirdikten sonra veya birkaç gün buzdolabında bekletildikten sonra haşlama, ızgara, fırında pişirme yöntemiyle beslenmelidir” diye konuştu.

Sofralarınızda kızartmalara yer vermeyin

Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olduğu için kalp-damar, diyabetik ve yüksek tansiyon hastalarına neden olabileceği uyarısında bulunan Diyetisyen Çeliktaş, “Kurban Bayramı da Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi hamur gıdaların ve tatlıların da eksik olmadığı, Kurban Bayramı dolayısıyla ilaveten yağ içeriği yüksek, kuyruk yağlı kavurmaların ve salataların tercih edildiği bir bayram olarak geçer. O yüzden bu dönemde kronik hastalıklara sahip ve yüksek risk taşıyan bireylerin dikkat etmesi gereklidir. Kurban Bayramı süresince kırmızı et tüketiminin miktarının ve sıklığının artması diyabet, hipertansiyon, kalp-damar, mide-bağırsak, böbrek hastalarının riskini artırmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme prensiplerine uyulmalıdır. Yani günlük beslenmede porsiyon kontrolü ve dengeli dağılım yapılmalıdır. Özellikle tansiyon ve böbrek hastaları et miktarına ve su miktarına dikkat etmesi gerekir. Günlük 2-2,5 litre su içilmelidir” dedi.

Etin pişirilme şekli sağlığımıza etki ediyor

Kızılay Kartal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nurdan Çeliktaş, “Etler iyi kalite protein içermesine rağmen C vitamini gibi bazı vitaminleri içermez. Fazla et tüketimi bağırsakta bulunan yararlı bakterilere de zarar verebilir. Bu bakterileri korumak amaçlı posa alımına özen gösterilmelidir. C vitamini demir emilimini artırır. Bu sebeplerden dolayı posa ve vitamin desteği amaçlı sebze, salata, kurubaklagiller, yoğurt, meyve ile desteklenmelidir. Ayrıca pişirilme şekillerine de dikkat edilmesi önemlidir. Çiğ veya iyi pişmemiş etler mesela hamilelerde düşüklere yol açıp, insanların vücutlarına yerleşip yedikleri besinlere ortak olup zayıf düşüren bulaşlar olma ihtimalini artırır. Kızılay Kartal Hastanesi, Türk Kızılay'ın bir iştiraki olup, Kızılay Sağlık Grubunun işlettiği hastane ve tıp merkezlerinden biridir.