Kurban bayramının ikinci gününde hayvan pazarları boşaldı

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bazı hayvan pazarları boşalırken, bazılarında küçükbaş hayvan satışına devam edildi. Kurban satışlarını bitiren büyükbaş hayvan tüccarları ise, memleketlerinin yolunu tutmaya başladı.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hayvan satışlarının yapıldığı pazarlarda dönüş hazırlıkları başladı. Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi viyadük altına kurulan pazarda kurban satışını bitiren büyükbaş hayvan tüccarları, memleketlerine gitmek için çadırlarını toplamaya başladı. Boşalan hayvan pazarında ise temizlik çalışmaları başladı. Sultagazi hayvan pazarında da büyükbaş hayvanlar biterken, küçükbaş hayvanların satışına devam edildi. Büyükbaş hayvanlarını satan besiciler çadırlarını toplayarak memleketlerine gitmeye başladı. Öte yandan, satıcı ile vatandaşlar pazarlık için el sıkıştı. Yapılan pazarlık sonunda bir küçükbaş hayvan 3 bin 300 TL'ye satıldı. Avcılar kurban pazarındaki büyükbaş hayvanların tamamı tükenirken, az sayıda küçükbaş hayvan alıcısını bekliyor. Kurbanı daha uygun fiyata almak isteyen vatandaşların ise az sayıda yoğunluk oluşturduğu görüldü. Hayvanlarını bitiren satıcıların toplandığı görülürken, çadırlar boşaldı.

Kırklareli merkezden Avcılar hayvan pazarına gelen Raşit Kardaş, kurban satışının iyi olduğunu ve elinde az sayıda hayvan kaldığını anlatarak,

“Malımız az kaldı, tükendi ve bu sene kurbanlıklar yetişmediği için tükendi. İstanbul halkına da teşekkür ederiz, az bir malımız kaldı. Bayram öncesinden de ilgi vardı, şimdi daha fazla ilgi var. İkinci ve üçüncü gelecek fırsatçılar maalesef bu sene kurban kesemeyecek” diye konuştu.

Avcılar hayvan pazarına gelen Ecevit Koçak isimli vatandaş, “Kurban almaya geldik, küçükbaş hayvan almaya geldik, hayvan var. Ama fiyatı biraz yüksek, mecbur alacağız” dedi.

"Pazarın genel durumu komple satıldı''

Kağıthane'de kurban pazarına Kırşehir'den geldiğini söyleyen Mustafa Eroğlu, "Kurban tamamen bitti, bu sene çok güzeldi. Fiyatlar, girdiler her ne kadar pahalı da olsa emeğimizin karşılığını aldık. Yani bu sene iyiydi. Zaten ilk günü mallar satıldı, son gün de millet rağbet etti ama mal kalmadı, yetişmedi. Bu sene geçen seneye nazaran biraz daha az geldi. O sebepten dolayı kurban almada millet biraz sıkıntı çekti tabii. Pazarın genel durumu komple satıldı. Biz Kırşehir'den geldik buraya ve 210 tane büyükbaş hayvan getirdik, tamamı bitti'' ifadelerini kullandı.