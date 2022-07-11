Kurban hisseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Türkiye'den gönderilen kurban hisseleri farklı coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın; Afrika ve Afganistan'da gerçekleştirdikleri Kurban Organizasyonları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Aydın, “Afrika'ya Kurban kesim organizasyonları için bir hafta önceden gönderdiğimiz ekiplerimizin, yetimhanelerde, mülteci kamplarında ve medreselerdeki miniklere, çocuklara bayramlık elbise, ayakkabı, oyuncak, şeker vb. hediyeler dağıtarak gönüllerini aldık” dedi.

"Yaradan'a kurban, yetimlere bayram oldu”

“Afrika'da yetimhanelerde barınan yetimleri, medrese ile Kur'an-ı Kerim Kurslarındaki talebeleri sevindirdik” diyen Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfına 47 yıldır güvenerek vekaleten kurbanlarını bağışlayan hayırseverlerin kurbanlarını Afrika'da Sudan, Somali, Uganda, Çad ve Afganistan'da İslami usullere göre keserek yetimhanelerde barınan yetimleri, medrese ile Kur'an-ı Kerim Kurslarındaki talebeleri ve mezra ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ve sevinmelerine vesile olduklarını söyledi.

Aydın, ayrıca yurtiçinde de öğrenci yurtlarının bulunduğu şehirlerde kesim yapıldığını ve öğrenci yurtlarında barınan binlerce öğrenciye sarf edileceğini kaydetti.

Kurbanlık hayvanların alımında kapak atmasına dikkat ettik

Aydın; “Arkadaşlarımızı kurbandan bir ay evvel Afrika'ya gönderdiklerini ve kurbanlık vasıflara haiz olan hayvanları seçtiklerini ve bağlantı kurdular. Bu konuda ince eleyip sık dokuyoruz. Kuyruğu kopuk, kör topal olanları almadık. İki yaşını doldurmuş olan hayvanları aldık. Yaşını dişlerine bakarak anlamak mümkün, tecrübeli arkadaşlarımız hayvanların dişlerine bakarak iki yaşını doldurmuş ve Anadolu'daki tabir ile kapak atmış hayvanları vekalet sahipleri adına aldılar” diye konuştu.

“Vekalet ve vekillik çok önemli”

Aydın; Kurban kesmenin bir ibadet olduğunu hatırlatarak “Bu yüzden çok hassasiyet gösterdik ve gösteriyoruz. Hayırseverlerden sözlü ya da yazılı olarak ‘Allah rızası için vacib olan bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini ve derisini dilediğine vermeye seni (veya filancayı) umumi vekil tayin ettim' şeklinde vekaletlerini alıyoruz. Umumi vekil kasaba kesilmesi için vekalet verirken ‘Şu şu şahısların vacip olan kurbanını kesmek üzere seni vekil ettim' diyor . Kasap da kabültü (kabul ettim) diyor ve akabinde ‘Bismillahi allahuekber' diyerek kurbanı kesiyor” dedi.

“Kurban kesim videolarını gönderiyoruz”

Aydın, her kurban vekalet sahibine, önce kesildiğine dair SMS yoluyla bilgi verileceğini, her ülkede görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın kurban kesimi esnasında video kaydı aldığını. Umumi vekil olan vakıf görevlisinin kasaba 7 kişinin ismini söyleyerek vekalet verme ve kesme anının en titiz bir şekilde kayda alındığını ve bu kayıtların bağışçılara whatsapp ile gönderileceğini belirtti.

Milletimizin ve bütün İslam aleminin bayramı mübarek olsun”

Aydın, “47 yıldır bize güvenerek, inanarak kurban bağışlarını İhlas Vakfına yapan bütün hayırseverlere, yurtiçi ve yurtdışı kurban organizasyonlarında 7/24 fedakârca görev alan vakıf çalışanlarına ve vakıf gönüllülerine en kalbi teşekkürlerimizİ sunuyorum” diye konuştu.

Aydın son olarak da İhlas Vakfına kurbanlarını bağışlayan hayırseverlerin, milletimizin ve bütün İslam aleminin bayramını tebrik ederek sözlerini tamamladı.