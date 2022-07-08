Kurban keserken sakatlıklara dikkat

Kurban Bayramı'nda yaşanan yaralanmalara ilişkin konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Travma ve Acil Cerrahi Servisi'nden Doç. Dr. Ali Fuat Kaan Gök, “Bayramda acillerde yoğunluk artıyor. Her seferinde bu işte usta olmayan kişilerin kendilerini yaradıklarına şahit oluyoruz. Yaralanmalar organ kaybına kadar giden problemlere, kalıcı sakatlıklara yol açabiliyor, her işi ustasına bırakmakta fayda var” diyerek uyardı.

Kurban Bayramı'nda vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirirken kimi zaman kurbanlarını kendileri kesme girişiminde bulunuyor. Bu durum beraberinde çeşitli yaralanmalar getirirken, uzmanlar kurban kesme işinin profesyonellere bırakılması gerektiğini belirtti. İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Travma ve Acil Cerrahi Servisi'nden Öğretim Üyesi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Ali Fuat Kaan Gök, yaşanabilecek yaralanma durumlarında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına gidilmesi gerektiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Gök, yaraların derinliği, meydana geldiği bölge ve oluşabilecek bir enfeksiyonun organ kayıpları, kimi zaman ölüme kadar giden sonuçları olabileceğine vurgu yaparak vatandaşları uyardı.

“Organ kaybına kadar giden sıkıntılar olabilir”

Kurbanlıklarını kendi kesmek isteyen vatandaşların ciddi yaralanmalarla karşı kaşıya kalabildiğini anlatan Doç. Dr. Ali Fuat Kaan Gök, “Bayram sırasında kurban kesilirken kesici aletler kullanılıyor. Her seferinde bu işte usta olmayan kişilerin kendilerini yaradıklarına Kurban Bayramı'nda şahit oluyoruz. Özellikle kurban kesimi ya da parçalanması sırasında bu kesici aletlerde en çok gördüğümüz şey el ve kollardaki yaralanmalar. Bunlarda organ kaybına giden problemlere kadar sıkıntılar olabilir. Özellikle kurban kesimi ve sonrasında parçalama işlemi sırasında kullanılan kesici aletlere bağlı ellerde, kollarda, bacaklarda ciddi yaralanmalar oluşabiliyor. Bunların bazıları ekstremite yani organların kaybına kadar gidebiliyor, bazıları da geç dönemde kalıcı sakatlıklara yol açabiliyor" dedi.

“Her işi ustasına bırakmakta fayda var”

Kurban kesimi sırasında yaşanan durumların vatandaşların tüm yaşamlarını etkileyecek sorunlara yol açabileceğine vurgu yapan ve işin ustasına bırakılması gerekliliğini ifade eden Doç. Dr. Gök, “Ellerde parmaklarımızı, kolumuzu, elimizi hareket ettirmeye yarayan tendon dediğimiz yapılar var. Bunların kesilmesi daha sonra tamir edilse bile problemlere, sakatlıklara yol açabiliyor, bunlara çok dikkat etmek gerekir. Bir de kurbanlıkların, büyükbaş hayvanların oluşturduğu travmalar var. Mesela bir hayvanı bir yerden bir yere götürürken parmağınıza ipi sararsanız kopartabiliyor ya da kaçmakta olan hayvanı kovalarken başka bir araç çarpabilir. Hayvanın boynuzları sizi yaralayabilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bizim hastanelerdeki yoğunluğumuz bayram dönemlerinde özellikle Kurban Bayramı'nda artmakta. Her işi ustasına bırakmakta fayda var, acele edip kendi kendimize bir şey yapmayalım. Bu işi bilen birisi bu işte usta olan birisi gelsin yapsın, sonra üzüleceğimiz olaylar olabiliyor. Kanamalar ciddi problemler, travmaya bağlı ölümlerin en sık sebebi kanamaya bağlı olabiliyor” diye konuştu.

“Bayramda acillerde yoğunluk artıyor”

Vatandaşların kurban kesimi sırasında oluşan sakatlıklara karşı turnike uygulamalarında bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Gök, kimi zaman uygulamanın yanlış yapıldığını söyledi. Gök, yanlış turnike uygulamasının kanamayı daha çok artırabileceğine dikkat çekerken şöyle konuştu:

“Mutlaka yaralanan yerin üzerine kanamanın durduğunu görene kadar bastırmak gerekir. Bunu yaptıktan sonra da hızlıca bir hastaneye bir acile başvurmalarında çok büyük fayda var. Kendi kendilerine çözülebilecek bir problem olmayabilir. Ana atar damalarda ya da büyük geniş toplardamarlarda yaralanmalar olabilir. Bu kanamalara bağlı son raddede hastaneye gelindiğinde bazen hastanelerde de yapacak pek bir şey olmayabiliyor. Kurbanlıkların kendileri mikrop taşıyabiliyorlar, dışkıları, idrarları var bunların hepsi tetanosa eğilim oluşturuyor. Kirli yara diye tabir ettiğimiz enfeksiyona çok yaralar bunlara düzgün ve zamanında erken müdahale edilmezse, uygun tedavi uygulanmazsa çok ciddi sepsis dediğimiz kana mikrop karışmasına yol açabilen problemlerle sonuçlanabilir. Bayramda acillerde yoğunluk artıyor, önemli olan acile düşmemek, acile düşmemek için işi ehline bıraksınlar bir, ikincisi de yolculukları sırasında mutlaka trafik kurallarına dikkat etsinler. Özellikle kendi araçlarıyla seyahat eden yurttaşlarımız için de dikkatli olmalarında fayda var. Trafik kazaları en çok can kaybına neden olan travmaların başında gelmekte. Özellikle hem sürücüye hem diğer araçtaki yolculara ciddi problemler çıkartabiliyor. Sakatlıklardan ölüme kadar varan problemler olabiliyor onun için özellikle trafik kurallarına uyulması, gidiş gelişlerde acele etmeyip azami dikkat edilmesi, yüksek hızdan kaçınılmasını öneriyoruz.”