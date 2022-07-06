Kurbanlıkların büyük bölümü satıldı, satıcılar çadırlara ‘ Bitti' yazısı astı

Kurban Bayramı'na 3 gün kala kent genelinde birçok noktada kurbanlık hayvanlar tükendi. Büyükçekmece'de de kurban için getirdikleri hayvanları biten satıcılar çadırların girişine ‘Bitti' yazısı astı.

Cumartesi günü başlayacak olan mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kala birçok noktada satışa sunulan kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanların neredeyse yüzde 90'ı tükendi. Büyükçekmece Belediyesi tarafından da kurulan kurban satış ve kesim alanında satılan hayvanlarında birçoğunun tükendiği görüldü. Kurban satış çadırlarında satıcılar tarafından ‘Bitti' yazısı asıldığı görüldü.

Satıcılardan Eren Karabulut, “Satışlarımız bu sene çok güzel. 40 tane hayvan getirdik 4 tane hayvan kaldı Allah'ın izniyle bu sene satışlar çok güzel” dedi.

Kurban satıcılarından Tayfun Bilgin, “Bitirdik hayvanları, 50 tane getirmiştik hepsini bitirdik. İyi fiyatlara verdik. Gördüğünüz gibi çadırlarda az çok şükür güzel fiyatlara verdik hepsini. Müşterimiz iyiydi bu senede” diye konuştu.