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Kürek Milli Takımı Zagreb'te boy gösterecek

1984 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Zagreb Yarışları (Croatia Open), 9-10 Nisan tarihlerinde Hırvatistan’ın Zagreb kentinde başlayacak.

1984 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Zagreb Yarışları (Croatia Open), 9-10 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın Zagreb kentinde başlayacak. Türkiye Genç ve Yıldız Kürek Milli Takımları, Zagreb'teki ise yarışlarda 12 sporcu ile mücadele edecek.


Bu yıl 38.'si düzenlenen yarışlarda Türkiye Kürek Milli Takımı, toplam 12 sporcu ile genç ve yıldız kategorilerinde on dört farklı yarışa çıkacak. Kürek Milli Takımı Baş Antrenörü Nebojsa İlic ve Milli Takım Antrenörleri Tarık Saytan, Gökhan Dalgıç, Sühely Yılmaz ve Taner Demir'in öncülüğünde yarışlara katılacak sporcular ve yarışacakları kategoriler ise şu şekilde yer aldı.



Yıldız Kadınlar:


Tek çifte - Derensu Kutluata


İki çifte - Damla Sungunapa - Merve Yeşilmen



Yıldız Erkekler:


Tek çifte - Mehmet Emin Sarıoğlu


Tek çifte - Enes Akdaş


İki tek - Yasin Şen - Eren Akbaş


İki çifte - Enes Akdaş - Mehmet Emin Sarıoğlu



Genç Kadınlar:


Tek çifte - Derensu Kutluata


İki çifte - Damla Sungunapa - Merve Yeşilmen



Genç Erkekler:


Tek çifte - Halil Kaan Köroğlu


Tek çifte - Ömer Faruk Şan


Tek çifte - Giray Yazçayır


İki tek - Mert Can Çayır - Alper Şevket Eren


İki çifte - Halil Kaan Köroğlu - Ömer Faruk Şan


Dört tek - Alper Şevket Eren - Mert Can Çayır - Eren Akbaş - Yasin Şen

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