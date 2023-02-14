Kürek sporcuları depremde hayatını kaybetti

Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez'in, Adıyaman'da meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6'lık depremlerde spor camiası da acı kayıplar yaşadı. Türkiye Kürek Federasyonu da Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez'in, Adıyaman'da enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdiğini duyurdu. Federasyon, iki sporcuya Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine de başsağlığı diledi.