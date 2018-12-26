Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, Servcorp Topluluğu adını verdikleri iş ağı sayesinde 40 binden fazla müşterilerinin birbiriyle iletişim kurarak işbirliği yapabildiğini söyleyerek, "Hem dünya ile hem birbirleriyle aralarında bir bağ kuruyoruz. Küresel bir köprü niteliği teşkil ediyoruz" dedi.

Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül; sanal ofis, hazır ofis, coworking alanı, toplantı odaları gibi çeşitli çalışma alanları çözümleri sunan şirketinin, Servcorp Topluluğu adını verdiği iş ağı sayesinde de 40 binden fazla Servcorp müşterisi birbiriyle iletişim kurarak işbirliği yapabildiğini söyledi.

İş dünyasında gelinen noktada, iş kurmanın ilk 2 maddesini şık bir ofis kurmak ve iyi bir online ticari ağa dâhil olmak olarak açıklayan Özgönül, "Birisi vitrin, diğeri ise kartvizit niteliği taşıyor. Şirketimiz vitrini de kartviziti de hızlı ve oldukça düşük maliyetlere sunuyor. Müşterilerimiz tek bir ofis kiralaması ile 160 lokasyonda ofis kullanım hakkına sahip oluyor. Bunun yanında, Servcorp Topluluğu ile 40 binin üzerindeki müşterimiz, birbirleriyle iletişim kurma olanağına sahip oluyor. Böylelikle çok çeşitli B2B işbirlikleri ortaya çıkıyor. Hem dünya ile hem birbirleriyle aralarında bir bağ kuruyoruz. Küresel bir köprü niteliği teşkil ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Faaliyetlerimiz büyük iş hacmi oluşturuyor"

Özgönül, "Şirketimiz, Türk iş insanları kadar, yabancı yatırımcılar için de ticari anlamda stratejik bir üs niteliği taşıyor. Servcorp'un uluslararası bilinirliği, Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı yatırımcılara referans olurken, küresel arena hedefi olan Türk firmalara da büyük kolaylık sağlıyor. Müşterilerimiz dünya standartlarında sunduğumuz ofis desteği ile yabancılık çekmeden, güvenli ve düzenli bir ofis ortamına dünyanın her yerinde sahip oluyor" şeklinde konuştu.